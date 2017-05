Wenn Unternehmen auf den schnelllebigen, modernen Märkten von heute bestehen wollen, müssen sie ihre Geschäftsstrategien ändern und den Kunden in den Mittelpunkt stellen sowie ihre Aufgaben nach anderen Prioritäten ordnen. Sie brauchen ein neues Betriebskonzept, das kleinen Teams die Zusammenarbeit ermöglicht, damit sie den Kunden fortlaufend einen Mehrwert liefern können und welches es Führungskräfte ermöglicht, klare Visionen vorzugeben, an denen sich alle ausrichten können. Diese ganze Business-Transformation ist kein unnützer Schnickschnack, sie ist notwendig um zu überleben.

Klingt extrem? Unternehmen müssen sich wandeln, weil sich der Markt gewandelt hat. Die Kunden fordern Funktionen, die ihnen lieb geworden sind, von Produkten, die ständig besser und intelligenter werden. Wenn sie diese nicht bekommen, dann gibt es immer ein anderes Produkt, welches auf sie wartet. Denn die Produktentwicklungszyklen verkürzen sich ständig, neue Technologien und Märkte entwickeln sich immer schneller und Mitbewerber stellen laufend ganze Industrien auf den Kopf. Die Art und Weise, wie Kunden Produkte kennenlernen, kaufen und sich mit ihnen identifizieren ändert sich. Die Welt wird immer komplizierter. Die alten Modelle können da nicht mehr mithalten.

Das neue Businessmodell ist nicht einfach ein geänderter Prozess und auch nicht nur eine einfache Entwicklungsmethodik. Das neue Modell ändert von Grund auf die Art und Weise, wie Ihr Unternehmen denkt, handelt und interagiert.

Agilität und DevOps in Kombination sind besser

Verstärkte Zusammenarbeit kann bereits kurz vor dem Punkt beginnen, an dem den Kunden Produkte geliefert werden. Dann nämlich, wenn ein Unternehmen agile Entwicklung und DevOps kombiniert. Dabei handelt es sich um ein Vorgehen, von dem wir schon lange wissen, dass es zur Beschleunigung des Wandels beitragen kann. Der grosse Vorteil der Paarung dieser Verfahren mit den Menschen liegt darin, dass man sie so über die reine IT-Entwicklung hinausreichend in die gesamte Kultur einer Organisation einbinden kann und damit ein Umfeld schafft, das besser auf Kundenwünsche und Massnahmen von Mitbewerbern reagieren kann.

In der bisher geübten Praxis war es so, dass die Teams, die ein Produkt entwickeln und die operativen Teams, die es ausrollen, in ihren jeweiligen "Silos" sassen, wodurch eine unnötige Mauer zwischen diesen beiden Gruppen geschaffen wurde. Daraus resultierte, dass Programmcode ohne wirkliche Kooperation hin- und hergeschoben wird. Agilität und DevOps in einer symbiotischen Beziehung zeitigen bessere Resultate. DevOps erhöht die Effektivität von Agilität durch Teamwork und Kommunikation, während Agilität als Katalysator für DevOps dafür sorgt, dass die Versprechen von höherer Geschwindigkeit und Qualität eingehalten werden. ...

