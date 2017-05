Uznach - Ab sofort können Bank Linth Kunden den mobilen Bezahlservice Samsung Pay nutzen - eine einfache und sichere Zahlungslösung für den täglichen Einkauf. Besitzer von Samsung Mobiltelefonen oder Smartwatches und einer Bank Linth Kreditkarte können so überall dort mobil bezahlen, wo Kredit- oder Prepaidkarten von Visa und Mastercard® akzeptiert werden. Die Bank Linth ist dank ihrer langjährigen Partnerschaft mit Cornèrcard die erste Regionalbank der Schweiz, die diese Dienstleistung anbietet.

Mit Samsung Pay (www.banklinth.ch/samsungpay) wird das mobile Bezahlen zum Kinderspiel. Das Mobiltelefon oder die Smartwatch werden kurz an das Terminal gehalten und die Transaktion ist in wenigen Sekunden dank der Technologien Near Field Communication (NFC) bzw. Magnetic Secure Transmission (MST) abgeschlossen. Dadurch, dass NFC und MST unterstützt werden, kann Samsung Pay weltweit mit fast allen Kartenlesern genutzt werden. Zusätzlich zu Zahlungskarten ...

