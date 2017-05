Nach dem Anschlag in Manchester hat die Polizei den mutmaßlichen Attentäter identifiziert. Es handele sich um den 22 Jahre alten Salman A., teilte der Polizeichef von Manchester, Ian Hopkins, am Dienstagabend mit.

Nun müsse ermittelt werden, ob der Mann alleine gehandelt habe oder Teil eines größeren Netzwerks war, so Hopkins weiter. Zuvor hatten mehrere Medien unter Berufung auf US-Offizielle berichtet, Salman A. sei Brite libyscher Herkunft. Bei dem Anschlag am Montagabend waren mindestens 22 Menschen getötet und 59 weitere verletzt worden. Die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) beanspruchte das Attentat für sich.

Sicherheitsbehörden bestätigten eine Verbindung zum IS zunächst nicht.