NEW YORK (IT-Times) - Eine Investorengruppe, die von der Bank of America Corp. angeführt wird, beteiligt sich mit mehr als 100 Mio. US-Dollar am Blockchain-Spezialisten R3. Ein Konsortium bestehend aus der Bank of America Corp., HSBC Holdings plc., Intel Corp., SBI Holdings Inc. und Temasek Holdings...

Den vollständigen Artikel lesen ...