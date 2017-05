Nach dem Anschlag in Manchester sieht die Arena in Oberhausen keinen Grund, ihr Sicherheitskonzept für das Finale von Germany's Next Topmodel (GNTM) zu überarbeiten. Die vorgesehenen Maßnahmen für die Veranstaltung am Donnerstag seien "auf einem hohen Standard", sagte ein Sprecher der Arena in Oberhausen auf Anfrage der "Rheinischen Post" (Online-Ausgabe).

"Wir haben volles Vertrauen in unser Sicherheitskonzept." Besucher und Mitarbeiter der Arena würden "in einem größtmöglichen Umfang" vor möglichen Anschlägen geschützt. "Allerdings ist auch völlig klar, dass es eine 100-prozentige Sicherheit niemals geben kann. Weder bei dem Besuch einer Veranstaltungshalle, eines Weihnachtsmarktes oder einem sonstigen Gang in die Öffentlichkeit", sagte der Sprecher.

Er wies aber darauf hin, dass "der Anschlag in Manchester nicht in der Arena, sondern vor der Arena in einem öffentlichen Bereich stattgefunden" habe.