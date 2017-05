Die Grünen in Schleswig-Holstein haben bei einem Landesparteitag in Neumünster am Dienstag für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit CDU und FDP gestimmt. 112 Delegierte votierten am Abend dafür, 14 dagegen, drei enthielten sich.

Das Bündnis ist bei den Grünen in Schleswig-Holstein umstritten. Die Parteispitze hatte sich bereits am Montag für das sogenannte Jamaika-Büdnis ausgesprochen. Auch die Landesvorstände von CDU und FDP stimmten am Dienstag den Gesprächen zu. Kommt ein Koalitionsvertrag zustande, sollen alle Grünen-Mitglieder in Schleswig-Holstein in einer Umfrage darüber entscheiden können.