NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Mittwoch im frühen Handel kaum bewegt und ihre Gewinne vom Vorabend gehalten. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stand zuletzt am Morgen bei 54,16 Dollar und damit praktisch unverändert zum Vortag. Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete 51,46 Dollar und blieb damit auf dem Vortagesniveau.

Es gebe am Markt Berichte, wonach die heute veröffentlichten US-Öllagerdaten einen Rückgang der Vorräte anzeigen werden, sagten Händler. Sonst dreht sich am Ölmarkt alles um die mögliche Verlängerung einer bereits bestehenden Förderkürzung wichtiger Opec-Staaten und Russlands. Am Markt wird mittlerweile fest damit gerechnet, dass beim Treffen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) am Donnerstag ein entsprechender Beschluss gefällt wird. Mit der Maßnahme wollen die Ölnationen die Preise stabilisieren./stk/stb

AXC0025 2017-05-24/07:04