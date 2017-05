Steinhausen (awp) - Der Beteiligungsgesellschaft New Venturetec hat wie erwartet in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2016/17 (per 31.3.) einen Verlust verbucht. Mit 0,65 Mio USD fällt dieser aber am unteren Ende der angekündigten Spanne von 0,6 bis 1 Mio USD aus. Im Vorjahreszeitraum hatten Bilanzierungsfehler ...

