Der griechische Zementhersteller Titan Cement wurde von S&P von BB auf BB+ hinaufgestuft. Die robuste operative Performance in den USA treibt auf Gruppenebene trotz der weiterhin herausfordernden Marktbedingungen in einigen Kernmärkten des Unternehmens (Ägypten, Türkei, Griechenland, ...) die Ergebnisverbesserung voran. Im Gegensatz dazu wurde das griechische Unternehmen Frigoglass von S&P auf Selected Default gesetzt, nachdem dieses eine Kuponzahlung auf seinen 2018 fälligen Bond nicht bedient hatte. Die aktuellen Zahlen des EZB-Ankaufprogramms spiegeln das aktuell freundliche Primärmarktumfeld wider. Letzte Woche erwarb diese EUR 2 Mrd. an Unternehmensanleihen und lag damit über dem wöchentlichen Durchschnitt seit Start des Programms (EUR 1,8 Mrd.). Nach jahrelanger Abstinenz...

