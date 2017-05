Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat sich im Mai erneut verbessert: Der Konsumklima-Gesamtindikator prognostiziert für Juni 10,4 Punkte nach 10,2 Zählern im Mai, teilte das Marktforschungsunternehmen GfK am Mittwoch mit. Die Konjunkturerwartung legt zum dritten Mal in Folge zu: Der Indikator gewinnt 4,3 Zähler hinzu und weist nun 34,8 Punkte auf.

Dies ist der höchste Stand seit zwei Jahren. Auch die Einkommenserwartung verbessert sich: Der Indikator steigt um einen Punkt auf 58,5 Zähler. Die Anschaffungsneigung kann von den steigenden Konjunktur- und Einkommensaussichten nicht profitieren: Der Indikator verliert 4,5 Zähler und weist nun 55,7 Punkte auf. Die Konsumlaune der Deutschen sei damit im historischen Vergleich betrachtet dennoch sehr ausgeprägt, so die GfK.