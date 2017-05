Der Ausbau des Stammsitzes der Sepro Group und des Werks in La Roche-sur-Yon von aktuell 13.000 m² auf fast 20.000 m² wird bis zum Sommer 2018 erfolgen. Ein Schlüsselelement der Expansion ist die geplante Trennung der Roboterherstellung vom Arbeitsablauf der Roboterintegration. Diese Umstellung soll die Produktionskapazität für Sepros 3-, 5- und 6-Achs-Roboter in Verbindung mit der zusätzlichen Werksfläche von 3.000 auf 5.000 Einheiten jährlich erhöhen. Die Bürofläche wird ebenfalls erweitert.

Der Geschäftsbereich Roboterintegration des Werks, in dem Sepro Robotik-Automationszellen entwickelt, wächst um 50 Prozent: So können die Arbeitsgruppen jährlich bis zu 70 spezialisierte Projekte für europäische Kunden umsetzen. Das Unternehmen betreibt darüber hinaus drei weitere Integrationszentren: beim Tochterunternehmen Sepro America für den nordamerikanischen Markt, in Deutschland beim Tochterunternehmen Sepro GmbH und in China.

Aufbau von Großroboter-Montage

