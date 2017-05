Das Insolvenzverfahren des Photovoltaik-Herstellers in Deutschland bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die US-Tochter. Solarworld wird die Produktionsvolumen an die Nachfrage anpassen und schließt Entlassungen nicht aus, wird aber weiterhin Solarzellen und Module in den USA produzieren.Solarworld Americas Inc. beabsichtigt seine Produktion in Hillsboro aufrecht zu erhalten. Derzeit arbeite das Management an einer Strategie, die Fertigung fortzuführen, die Effizienz zu steigern und so viele Jobs wie möglich zu erhalten, teilte der US-Photovoltaik-Herstellern mit. Anders als die Solarworld AG und ...

