Aufsichtsratschef Reitzle will Linde zu einem Weltkonzern machen und dafür mit Konkurrent Praxair fusionieren. Das ruft Gewerkschafter und Betriebsräte auf die Barrikaden - doch nun ist ein weiterer Schritt gemacht.

Trotz Widerständen bei den Arbeitnehmern treiben der Dax-Konzern Linde und sein US-Wettbewerber Praxair ihre geplante Fusion voran. Verhandlungsteams beider Unternehmen hätten nun eine grundsätzliche Einigung über ein sogenanntes Business Combination Agreement erzielt - einen Geschäftszusammenschluss.

Das gab der Industriegase-Hersteller Linde am Mittwoch in einer Pflichtmitteilung an die Börse bekannt. Allerdings müssen unter anderem noch die Praxair-Spitze sowie der Aufsichtsrat und Vorstand von Linde dieser Vereinbarung zustimmen. Die Unternehmen streben dabei einen "Zusammenschluss unter Gleichen" ...

