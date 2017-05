Am Mittwoch hat der DAX leicht nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12,642,87 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

An der Spitze der Kursliste standen die Papiere von Linde. Berichten zufolge wollen Vorstand und Aufsichtsrat des Gaseherstellers bereits in der kommenden Woche über den geplanten Zusammenschluss mit dem US-Konkurrenten Praxair abstimmen. Vom Dow kamen unterdessen positive Vorgaben. Am Nachmittag wurde der Index mit 20.967,40 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,14 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1182 US-Dollar (-0,02 Prozent). Der Goldpreis stieg leicht an, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.253,31 US-Dollar gezahlt (+0,18 Prozent). Das entspricht einem Preis von 36,04 Euro pro Gramm.