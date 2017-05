Nach verdoppeltem Umsatz plant Hello Fresh laut einem Bericht einen erneuten Börsengang. Vor zwei Jahren scheiterte er Lieferdienst. Ob er einen neuen Versuch starten wird, soll von seinen Mitbewerbern abhängen.

Der Lebensmittel-Lieferdienst Hello Fresh nimmt offenbar einen neuen Anlauf an die Börse. Hello Fresh habe die Investmentbanken Morgan Stanley, JPMorgan und Deutsche Bank mandatiert, um die Emission zu begleiten, sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Ob Hello Fresh ...

