Ein Handgemenge zwischen einem Republikaner und einem Journalisten sorgt in den USA für Aufregung. Für den Republikaner ist das Timing denkbar schlecht, tritt er doch bei der Nachwahl um den Abgeordnetensitz in Montana an.

Ein Republikaner im US-Staat Montana muss wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Reporter der Zeitung "The Guardian" vor Gericht. Greg Gianforte werde beschuldigt, den Journalisten Ben Jacobs am Hals gepackt und zu Boden geworfen zu haben, sagte Sheriff Brian Gootkin am Mittwochabend (Ortszeit). Der Fall überschattet auch die Nachwahl in Montana, bei der Gianforte für die Republikaner um einen Sitz im Repräsentantenhaus antrat.

Die Wahlkampfsprecherin des Republikaners sagte, Gianforte habe sich in seinem Büro auf ein Interview mit dem Sender Fox News vorbereitet, als Jacobs ohne Erlaubnis hereingekommen sei und ihm aggressiv ein Mikrofon ins Gesicht gehalten ...

