SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hält die Bezahlung von Spitzenpolitikern für in Ordnung.

"Man kann von dem, was wir bekommen, in Unabhängigkeit arbeiten", sagte er am Mittwochabend in der ARD-Sendung "Maischberger". Das gelte für das Kanzlergehalt und die Abgeordnetendiäten. Der SPD-Chef, der nicht im Bundestag sitzt, bekommt von seiner Partei ein Gehalt. Auf die Frage, ob er davon gut leben könne, sagte er: "Sehr".

Der frühere SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück

