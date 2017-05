Zürich (awp) - Bei DKSH kommt es zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung: Andrew Frye, seit 2011 im Unternehmen und seit 2015 Leiter der Geschäftseinheit Healthcare, habe sich entschieden, eine Position bei einem Pharmahersteller anzutreten, teilt der Handelskonzern am Freitag mit. Als Nachfolger wird per 1. Juli 2017 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...