Liebe Leser,

bei der geplanten Übernahme der Stada Arzneimittel AG scheint es eine erneute Wende zu geben. Wie berichtet plante Advent International, das zunächst aus dem Übernahme-Poker um Stada ausgeschieden war, wieder in das Wettbieten einzusteigen. Medienberichten zufolge soll der US-amerikanische Private Equity Fonds gemeinsam mit Shanghai Pharmaceuticals (China) ein Angebot in Höhe von circa 70 Euro pro Aktie in der Pipeline gehabt haben. Laut einer aktuellen Meldung des "Handelsblatts" ...

