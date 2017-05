Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat den Nato-Beschluss zu den Verteidigungsausgaben begrüßt. "Er bekräftigt den eingeschlagenen Weg zum Zwei-Prozent-Ziel, aber er erkennt jetzt zusätzlich an, was die Bundeswehr bereits in der Nato und für das Bündnis leistet", sagte von der Leyen den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagsausgaben).

"Der Beschluss bedeutet auch Kontinuität für die dringend notwendige Modernisierung der Bundeswehr." Die Bundeswehr solle "europäisch wachsen und damit die Sicherheit Europas stärken".