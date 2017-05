Die beiden US-Photovoltaik-Hersteller haben einen gemeinsamen Brief an die Internationale Handelskommission (ITC) der USA geschickt, in dem sie Schutzmaßnahmen für die heimische Solarindustrie fordern. Erst vor wenigen Tagen hat die ITC die Aufnahme der Untersuchungen angekündigt.Solarworld Americas hat sich der Suniva Petition nach einem sogenannten "global safeguard"-Verfahren bei der USITC angeschlossen. Die Photovoltaik-Hersteller hätten einen gemeinsamen Brief eingereicht, wonach Solarworld nun Co-Beschwerdeführer in dem Fall sei, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Bereits im April ...

