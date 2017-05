Die Entscheidung der Erdöl-Förderländer, weiterhin weniger Öl zu fördern, wurde an den Märkten mit Enttäuschung quittiert. Zu sehr hatten die Händler auf weitere Opec-Zugeständnisse gehofft. Der Ölpreis fährt Achterbahn.

Die Opec und elf weitere erdölexportierende Länder haben sich am Donnerstag auf eine Verlängerung der Förderkürzungen um weitere neun Monate geeinigt. Doch was von vielen lange erwartet wurde, entpuppte sich zunächst als Enttäuschung: Die Preise für Brent und WTI brachen um bis zu 5,6 Prozent ein am Donnerstagnachmittag ein und notierten auch am Freitag im Minus - wenn sich auch am Vormittag kurz ein Plus blicken ließ.

Zuletzt kostete ein Barrel Brent 51,1 Dollar und damit 0,7 Prozent weniger als am Vortag. Die texanische Sorte WTI verlor ebenfalls 0,7 Prozent auf 48,6 Euro. "Viele dürften schon vor Wochen gekauft haben, als es Gerüchte um die Kürzung gab und nun bei geschaffenen Fakten verkauft haben", kommentieren die Barclays-Analysten Michael Cohen und Warren Russel das Verhalten der Anleger. Die Investoren hätten eine längere Dauer der Kürzung erwartet und auch, dass mehr Staaten dem Deal zustimmen.

Für ...

