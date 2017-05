Lieber Leser,

der DAX-Index kann sich auch am Donnerstag nicht von seiner Lethargie lösen. Aber das kennen wir ja bereits. Mittelfristig bleibt der DAX-Index im Aufwärtstrend und testet mit der aktuell leichten Korrektur das zuvor überwundene Allzeithoch aus 2015 wieder an. Sofern der Index darüber bleibt, ist weitere Stabilität aus der markttechnischen Perspektive so gut wie sicher.

Etwas bremsend wirkt sich derzeit der festere Euro aus. Die Debatte darüber, dass Bundeskanzlerin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...