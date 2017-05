Das Relegationsspiel zwischen Drittligist Jahn Regensburg und Zweitligist 1860 München ist mit einem 1:1 unentschieden zu Ende gegangen. Die Regensburger waren durch Marc Lais in der 2. Minute in Führung gegangen, Florian Neuhaus konnte für die Löwen erst in der 78. Minute ausgleichen.

Ein Foulelfmeter hätte Regensburg in der 84. Minute beinahe den verdienten Sieg beschert, Andreas Geipl vergab ihn. Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag statt.