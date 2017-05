Moneycab.com: Herr Otz, Sie haben die Geschäftsleitung der Rigi Bahnen im September letzten Jahres übernommen. Im Vorfeld sagten Sie "meine Neugier ist gross, mein Rucksack mit Erfahrungen prall gefüllt und die Vorfreude riesig." Welche persönliche Bilanz ziehen nach gut zehn Monaten im Amt?

Stefan Otz: Ich habe meinen Wechsel von Interlaken an die Rigi in keiner Weise bereut - von der Jungfrau zur Königin. Was will man mehr? Es sind 10 sehr intensive Monate gewesen, Monate wo ich viel diRIGIert habe, viel Neues lernen durfte und viel Wohlwollen bei den Mitarbeitenden, bei den Partnern an und auf dem Berg spürten durfte. Kommunikation als Schwerpunkt hilft, die Interessen der Rigi Bahnen AG passend zu übermitteln und im Dialog findet man meistens einen guten Konsens, um frühzeitig Betroffene zu Beteiligten zu machen.

Sie konnten einen erfreulichen ersten Jahresabschluss präsentieren. Erlös, EBITDA und Gewinn klettern 2016 auf neue Rekordwerte. Welches waren die Erfolgsfaktoren?

Im abgeschlossenen Geschäftsjahr transportierte die Rigi Bahnen AG über 780'000 Gäste auf die Rigi. Der Rekordwert vom Vorjahr wurde um nur 2000 Gäste verpasst. Unter Berücksichtigung des leichten Rückganges der internationalen Gruppenreisenden ist dies ein sehr erfreuliches Ergebnis. Herrliches Sommerwetter sorgte für neue Frequenzrekorde in den Monaten Juli und August und auch die Altjahreswoche mit ihrem traumhaft schönen Wetter, hat uns noch einige wertvolle Besucher gebracht. Petrus ist ein Rigi-Fan.

Wie sind die ersten Monate des neuen Jahres verlaufen?

Rund 436'000 Passagiere haben von Januar bis April die Rigi besucht. Das sind kumuliert 26% mehr als im Vorjahr. Der Start ist also gelungen. Der Mai liess zeitweise etwas zu wünschen übrig, vor allem war das Wetter noch nicht so, wie man sich das für den Wonnemonat Mai schlechthin vorstellen ...

