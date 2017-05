FXStreet - EUR/USD aktueller Kurs: 1,1181. Der amerikanische Dollar legte am Freitag eine Verschnaufpause ein, aber allgemein blieb er in der letzten Woche schwach. Die Veröffentlichung der Q1 BIP Aufwärtsrevision und die besser als erwarteten Daten zum Beginn des Q2, in Form der Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, stehen im Einklang mit der Einschätzung der Fed, dass die Schwäche nur vorübergehend war. Der EUR/USD beendete den Tag etwas niedriger bei 1,1181, nach dem das neue 2017 ...

