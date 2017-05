Mönchengladbach (ots) -



- Mitarbeiter unterstützen bundesweit soziale Einrichtungen - Eine der größten Blutspende-Aktionen in der Region



Soziales Engagement, Gesundheit und Sport stehen auch in diesem Jahr wieder im Mittelpunkt verschiedenster Aktionen der Santander-Woche. Zum Auftakt der konzernweiten Eventwoche, die vom 3. Juni bis 10. Juni 2017 stattfindet, fällt der Startschuss zum ersten Santander Marathon. Thomas Sürth, Bereichsleiter Personal der Santander Consumer Bank, Anke Wolff, Direktorin Communications, und Christina Blessing, Teamleiterin Personal, informierten in der Unternehmenszentrale über die vielfältigen Aktivitäten während der Woche.



"Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder im Rahmen der Santander-Woche zahlreiche soziale Einrichtungen in der Region zu unterstützen. Außerdem bietet die Aktionswoche den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit, den Teamgeist zu stärken", erläuterte Thomas Sürth im Rahmen der Pressekonferenz.



Zu den Höhepunkten gehört sicher der Santander Marathon: Nachdem die geplante Premiere im vergangenen Jahr wegen einer Unwetterwarnung abgesagt werden musste, nimmt der Santander Marathon am Pfingstsamstag einen neuen Anlauf. "Die Santander Consumer Bank ist nicht nur Namensgeber. Auch in diesem Jahr wird Santander für jeden Teilnehmer 10 Euro für einen guten Zweck spenden", verspricht Anke Wolff.



Weitere Highlights: Die große Blutspende-Aktion, die Fahrrad-Challenge für einen guten Zweck und der "Tag der Tat". Die Blutspende-Aktion in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) zählt zu den größten in der Region und feiert dieses Jahr 10. Jubiläum. Seit 2008 haben Santander Mitarbeiter inzwischen schon rund 1 500 Blutkonserven gespendet - und auch dieses Jahr sollen weitere dazu kommen.



Am "Tag der Tat" heißt es dann wieder Ärmel hochkrempeln und zupacken: "Wir werden auch in diesem Jahr wieder Maler- und Renovierungsarbeiten durchführen, Gartenanlagen neu bepflanzen, Gartenhäuser aufbauen und Spielplätze neu herrichten beziehungsweise säubern", beschreibt Christina Blessing, Teamleiterin Personal, einige der Hilfsmaßnahmen. 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich angemeldet, um an den unterschiedlichen Projekten teilzunehmen. Insgesamt baten rund 30 Kindergärten, Jungendeinrichtungen sowie andere soziale Einrichtungen in Mönchengladbach und auch bundesweit an unterschiedlichen Filialstandorten um Unterstützung.



Neu in diesem Jahr - die Fahrrad-Challenge. Die Mitarbeiter in der Unternehmenszentrale und am Nordpark können am 8. Juni 2017 für einen guten Zweck kräftig in die Pedale treten. Auch außerhalb von Mönchengladbach können sich Santander Mitarbeiter an der Spendenaktion beteiligen, indem sie in der Santander-Woche dienstags bis donnerstags mit dem Rad zur Arbeit fahren. Pro gefahrenen Kilometer spendet die Bank 2 Euro für einen guten Zweck.



Zum Abschluss der Aktionswoche findet der "Santander Fußball Cup" mit einem international besetzten Turnier zum nunmehr 11. Mal statt. 220 Mitarbeiter kämpfen in 19 Teams auf dem Trainingsgelände von Borussia Mönchengladbach um den begehrten Pokal.



