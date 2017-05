Griechenlands Finanzminister Tsakalotos fordert eindringlich Zugeständnisse der Gläubiger in der Schuldenfrage: "Wir haben bei den Reformen getan, was wir versprochen haben". Das erwarte er nun auch von den Geldgebern.

Nach dem Schiffbruch beim Treffen der Euro-Finanzminister am 22. Mai wächst in der griechischen Regierung die Nervosität. Im Juli steht das Krisenland vor milliardenschweren Tilgungen und Zinszahlungen, die ohne neue Finanzspritzen der internationalen Geldgeber nicht zu stemmen sind. Aber die neuen Hilfen, die eigentlich schon vor Monaten fließen sollten, lassen weiter auf sich warten. Dem Staat könnte im Sommer ein Zahlungsausfall drohen.

"Wir haben alle Bedingungen erfüllt und eine riesige Menge von Reformen umgesetzt", sagte der griechische Finanzminister Euklid Tsakalotos am Montag vor ausländischen Korrespondenten in Athen. Der Ball liege jetzt im Spielfeld der Gläubiger. "Jetzt ist es an der Zeit, eine neue Seite aufzuschlagen, wir brauchen das Fundament für Wachstum", appellierte Tsakalotos.

Die Strapazen der vergangenen Monate sind an Tsakalotos nicht spurlos vorübergegangen. Der 57-Jährige wirkt müde und mürrisch. Seit einem Jahr ringt er mit den Gläubigern um einen Abschluss der zweiten Prüfrunde des laufenden Hilfsprogramms. Sie soll den Weg für die Freigabe weiterer Kreditraten ebnen, Griechenland eine Aufnahme ins Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank ermöglichen und damit die Rückkehr an die Finanzmärkte erleichtern.

Acht Stunden tagten die Eurofinanzminister am vergangenen Montag, doch wieder kam keine Einigung zustande. Sie scheiterte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...