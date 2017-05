Wallisellen - Gerade in einem Umfeld mit historisch tiefen Zinsen wollen sich viele den Traum von Eigenheim erfüllen. Dabei spielen bei der Immobilienfinanzierung Versicherungen eine immer wichtigere Rolle, da sie bei längeren Hypothekenlaufzeiten häufig günstiger sind als Banken. Ein Trend, von dem auch die Allianz Suisse als Anbieterin profitiert.

Ein Haus mit eigenem Garten, eine moderne Eigentumswohnung in der Stadt - und einfach lieber besitzen, als teuer zu mieten. Zwar gilt die Schweiz noch immer als ein Land der Mieter, aber immer mehr Schweizerinnen und Schweizer wollen sich ihren Traum vom Eigenheim erfüllen. Auch trotz zum Teil massiv gestiegener Immobilienpreise, den tiefen Hypothekenzinsen sei Dank. Zwar finanzieren die Banken noch immer den überwiegenden Anteil der Immobilien, aber auch Versicherungen mischen in diesem Geschäft immer erfolgreicher mit. Denn gerade bei langfristigen Festhypotheken bieten sie häufig sehr attraktive Konditionen an. Von diesem Trend profitiert auch die Allianz Suisse, deren Hypothekenvolumen in den vergangenen fünf Jahren um rund 14 Prozent gestiegen ist - das entspricht einem Wachstum von durchschnittlich 70 Millionen im Jahr, Tendenz weiter steigend. Das Gesamtvolumen der Hypotheken beträgt bereits rund 2,5 Milliarden Franken.

