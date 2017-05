Mit der neuen Maschinenfamilie Business Line, die auf der interpack auf Stand A23 in Halle 16 zum ersten Mal in allen drei Geschäftsbereichen vorgestellt wird, ist dies nun möglich.

Die Creme 60 gilt als Vorreiter der erfolgreichen Groninger-Business-Line-Baureihe. Die Maschine verarbeitet Creme-Tiegel, Make-up-Flaschen, Airless-Gebinde, Minidispenser, Miniroller und Lotion-Flaschen mit einer Leistung von 60 Einheiten pro Minute. Die Vielzahl an Ausstattungsvarianten und Konfigurationsmöglichkeiten bietet großen Gestaltungsspielraum für das jederzeit erweiterbare Maschinenkonzept. Mit einem geringen Platzbedarf ist die Business Line zudem bedien- und wartungsfreundlich. Sie ist von allen Seiten einfach zugänglich. Markus Regner, technischer Leiter bei Groninger, erklärt: "Business Line ist ein ganzheitliches Konzept, eine Gesamtlösung, bei der wir alles durchdacht haben. Sie betrachtet sowohl den kompletten Lebenszyklus einer Maschine als auch Service, Ergonomie, Dokumentation, Raumangebot und Lagerhaltung. Wir haben alle Teile der Business Line auf Lager und können just in time liefern. Das bedeutet für den Kunden absolute Sicherheit, und es schärft unsere ohnehin sehr ausgeprägte Servicequalität noch weiter."

Vor allem die deutlich verkürzte Lieferzeit für den Kunden betont die etwas andere Philosophie. Ist man im Sondermaschinenbau Projektzeiten von weit über einem Jahr gewohnt, so läuft die Creme 60 innerhalb von vier bis fünf Monaten beim Kunden. Durch den Ready-Engineered-Ansatz entfallen monatelange Planungen und Konstruktionen.

Flexibilität auch in der Pharmaindustrie gefragt

Geschäftsführer Jens Groninger bringt es auf den Punkt: "Modular, flexibel und ...

