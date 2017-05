Der russische Stahlhersteller Evraz plc (ISIN: GB00B71N6K86) verkauft ein weiteres Tochterunternehmen in der Ukraine. Dies gab das Unternehmen bereits am Freitag bekannt. Für 110 Mio. USD wird das Bergbaukombinat Evraz Sukha Balka von der Berklemond Investments Ltd., einem Unternehmen der ukrainischen Development Construction Holding, übernommen. Evraz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...