St. Gallen - In der industriell geprägten Wirtschaft in den Kantonen St. Gallen und beiden Appenzell stehen die Zeichen auf Erholung: Die Exporte sind laut einer Regionalstudie der Bank Credit Suisse (CS) markant gestiegen. Bei der Standortqualität liegen die drei Kantone im Mittelfeld.

Die am Dienstag präsentierte Studie geht detailliert auf die regionale Wirtschaft und ihre Entwicklungsperspektiven ein. Neben Angaben zur Konjunktur und zur Standortqualität zeigt die Studie Chancen und Risiken für wichtige Branchen und für Teilregionen auf.

Der Industriesektor prägt St. Gallen und beide Appenzell nach wie vor stark, wie der Credit-Suisse-Ökonom Jan Schüpbach erklärte. 2014 war jeder vierte Beschäftigte in der Industrie tätig. Im St. Galler Rheintal und in Werdenberg waren es sogar zwei von fünf, womit diese Regionen landesweit zu den am stärksten industrialisierten gehören.

Industrie im Wandel

Dominierte einst die Textilindustrie, so ist heute die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie am wichtigsten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...