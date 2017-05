Bundesaußenminister Sigmar Gabriel reist am Montag zu Gesprächen über den Luftwaffenstützpunkt Incirlik in die Türkei. Das teilte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Dienstag mit.

Hintergrund ist ein Streit über ein Besuchsrecht von deutschen Abgeordneten. Cavusoglu betonte, Deutschland müsse zunächst "positive Schritte" unternehmen. Erst dann könne man Bundestagsabgeordneten einen Besuch in Incirlik ermöglichen. Von dem Luftwaffenstützpunkt starten im Rahmen des Anti-Terror-Einsatzes gegen die Miliz "Islamischer Staat" (IS) deutsche Tornados zu Aufklärungsflügen über Syrien und dem Irak.

Rund 250 Bundeswehrsoldaten sind dort stationiert. Unterdessen forderte die SPD-Fraktion die Bundesregierung auf, die Verlegung der deutschen Soldaten einzuleiten.