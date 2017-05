Tagesgewinner war am Dienstag First Solar mit 7,22% auf 39,50 (212% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 8,31%) vor Hypoport mit 4,74% auf 127,00 (217% Vol.; 1W 7,99%) und Suess Microtec mit 3,08% auf 11,03 (128% Vol.; 1W 14,62%). Die Tagesverlierer: SolarWorld mit -6,85% auf 0,99 (16% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -17,33%), 3D Systems mit -6,40% auf 20,62 (206% Vol.; 1W -7,82%), Biofrontera mit -4,24% auf 4,27 (248% Vol.; 1W 7,72%) Die höchsten Tagesumsätze hatten GlaxoSmithKline (48020,03 Mio.), Vodafone (33051,21) und BP Plc (27054,1). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei Toyota Motor Corp. (456%), Stratec Biomedical (341%) und Hanwha Q Cells (264%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist...

