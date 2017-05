Die Zeit, in der Fußball als Arbeitersport abgetan wurde, ist vorbei. Kollegen fachsimplen im Büro gerne über Abseitsregeln, Doppelpass sowie Torchancen - und gehen gemeinsam ins Stadion. Wenn da nicht die Idioten wären.

Es gehen tatsächlich viele Menschen zum Fußball, und auch ganz unterschiedliche. Von wegen Arbeitersport, das ist lange her. So wurde es in meinem Wohnort Frankfurt hektisch, als die Eintracht am vergangenen Wochenende nach annähernd 30 Jahren die Chance hatte, den DFB-Pokal zu holen.

Das habe sogar ich mitbekommen: Wer jemanden kannte, der in Berlin eine Wohnung hat, hatte gleich eine hohe dreistellige Zahl neuer Facebook-Freunde. Die wenigen Tickets für das Spiel wurden nach einem komplizierten Verteilerschlüssel unter den Vereinsmitgliedern, Dauerkartenbesitzern, Fanclubs und Glückspilzen vergeben. Der Frankfurter Sportvorstand Fredi Bobic gab zu Protokoll, man hätte auch 100.000 statt der verfügbaren 20.000 Tickets unter die Leute bringen können. Stimmt wahrscheinlich sogar.

So. Nun gehen, wie gesagt, viele unterschiedliche Menschen zum Fußball. Hunderttausende... Das entspricht etwas einem Fünftel der Frankfurter Bevölkerung zwischen 15 und ...

