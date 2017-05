Bei rund 80 Gigawatt soll 2017 die globale Photovoltaik-Nachfrage liegen. Diese Zahl veröffentlichten unter anderem der Bundesverband Solarwirtschaft und die PV Market Alliance.Der globale Photovoltaik-Boom hält 2017 weiter an, meldet der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar). Im Rahmen der Intersolar stellte der Branchenverband am Mittwoch seine aktuelle Prognose vor. Demnach sollen in diesem Jahr weltweit neue Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt rund 80 Gigawatt Leistung neu in Betrieb gehen. 2016 hatte der Zubau bei 75 Gigawatt gelegen. Spätestens im Jahr 2020 wird nach Einschätzung des ...

