Norderstedt - Der Expansionskurs der MICE Service Group geht weiter. Kürzlich erst wurden zwei neue Niederlassungen in Zürich und Salzburg eröffnet, um zusammen mit dem langjährigen Standort Berlin, ein umfassendes Servicepaket in der ganzen D-A-CH Region anbieten zu können. Neu kooperiert die MICE Service Group ab sofort mit MICE access.

Die Kooperation startet am 01. Juni 2017 und bezieht sich in erster Linie auf die Online-Distribution von Tagungshotels. Die MICE Service Group hat in den letzten Monaten viele innovative Plattformen gelauncht, welche nun durch den "MICE-Channel-Manager" MICE access mit hochwertigen Hotel-Content gespeist werden. Für die Abwicklung von Buchungsanfragen kommt die "White Label Solution" von MICE access zum Einsatz.

Keine Konkurrenz für Distributionspartner

Sowohl die MICE Service Group als auch MICE access gehören zu den bekannten Anbietern ...

