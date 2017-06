Zürich - "Mit dem Global Cities Index ermittelt A.T. Kearney die mächtigsten Städte der Welt und mit dem Global Cities Outlook jene, die das grösste Potenzial für die Zukunft haben. Mit Zürich und Genf ist die Schweiz in der zweiten Kategorie prominent vertreten", kommentiert Markus Stricker, Partner und Managing Director von A.T. Kearney Schweiz. "Investoren und Unternehmenslenker, die wissen wollen, welche Städte in Zukunft Kapital, Ideen und kluge Köpfe anziehen und fruchtbare Investitionsstandorte sind, kommen an Zürich und Genf nicht vorbei."

Während der seit 2008 jährlich erstellte Global Cities Index die gegenwärtige Leistung von 128 Städten in den Dimensionen Wirtschaftsaktivitäten, Humankapital, Informationsaustausch, Kulturangebot und politisches Engagement beleuchtet, untersucht der Global Cities Outlook das Potenzial dieser Städte. Dabei geht es darum, wie schnell und gut sie in den Dimensionen Lebensqualität, Ökonomie, Innovation und Governance gegenüber den Top Performern aufholen. Zürich und Genf punkten vor allem in den beiden Dimensionen Lebensqualität (Sicherheit, Qualität des Gesundheitswesens, geringe Einkommensunterschiede und intakte Umwelt) und Governance (politische Stabilität, Transparenz, Qualität der Verwaltung und schnelle und unkomplizierte Geschäftsabwicklung).

Unangefochtener ...

Den vollständigen Artikel lesen ...