Kaum ein Titel hat in diesem Jahr so viel Kurslaune im DAX verbreitet wie das einstige Sorgenkind RWE. Ganze 53% Gewinn stehen 2017 schon für den Versorger zu Buche, allein im vergangenen Monat sattelte die Aktie noch einmal satte 18% auf. Im Vergleich - der DAX selbst bringt es in Sachen Jahresperformance bislang "nur" auf knapp 10%, und für den Mai sind es gerade mal 1,3%, die der deutsche Leitindex zulegen konnte. Wer jetzt aber glaubt, dass bei RWE damit schon der Gipfel erreicht sei, der könnte möglicherweise eine kleine Überraschung erleben, denn die Aktie hat durchaus noch Luft nach oben. Wie viel genau, schauen wir uns in unserem aktuellen Video an.

Den vollständigen Artikel lesen ...