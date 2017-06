Während der DAX im vergangenen Monat von einem Rekordhoch zum nächsten jagte, ging es für die Scheine der Volkswagen AG im selben Zeitraum satte 8% in den Keller. Dabei läuft die Aktie jetzt sogar von oben an den langfristigen GD200 heran und steht somit kurz davor, in einen Abwärtstrend abzurutschen. Warum die Wolfsburger aber gute Chancen haben, dennoch den Klassenerhalt zu schaffen und bei welchen Kursmarken man sich für den Einstieg auf die Lauer legen kann, erfahren Sie in unserem aktuellen Video.

