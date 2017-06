Baden - andrion, der spezialisierte Schweizer Berater und Projektdienstleister für Banken, und Equatex, eine globale Dienstleisterin zur Verwaltung von Beteiligungs- und Vergütungsprogrammen, erweitern ihre strategische Partnerschaft. Equatex setzt bereits seit 2015 bei verschiedenen Projekten auf andrion. Das Unternehmen profitiert damit von andrions technologieunabhängigem Know-how in den Bereichen Kernprozesse und Lösungen. Nun spannt Equatex andrion bei der Weiterentwicklung von EquatePlus noch stärker ein.

andrion und Equatex bauen auf der bestehenden und erfolgreichen Partnerschaft auf und vertiefen diese weiter. Die strategische Zusammenarbeit erstreckt sich vorwiegend auf Projekte, bei denen eine Vielzahl an komplexen IT- sowie fachspezifischen Banking-Themen berücksichtigt und adressiert werden müssen. Als spezialisierter Berater kennt sich andrion sowohl mit dem Kerngeschäft von Finanzdienstleistern unterschiedlicher Grösse und Sektoren als auch mit Technologien aus. Equatex profitiert dadurch von spezifischem Fachwissen in Bereichen wie rechtliche und regulatorische Anforderungen, internationale und lokale Bedürfnisse und Bedingungen sowie von Know-how in der Leitung und Umsetzung hochkomplexer Projekte. Die Partnerschaft beider Unternehmen geht auf September 2015 zurück.

Equatex intensiviert die Zusammenarbeit mit andrion, in einem ersten Schritt insbesondere bei der Weiterentwicklung von EquatePlus. Mit diesem erfolgreich im Markt etablierten Kernprodukt stellt Equatex internationalen Konzernen eine führende Plattform für das Management globaler Mitarbeiterbeteiligungs- und Vergütungsprogramme zur Verfügung. Die Lösung deckt von der Einführung über den laufenden Betrieb bis zur Einstellung den kompletten Lebenszyklus von Vergütungsplänen ab und erlaubt Mitarbeitern, Aktien und Optionen in ihren Plänen unter Berücksichtigung von Haltefristen und Performance-basierten Kriterien ...

