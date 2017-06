Ciel & Terre International, Hanwha Q CELLS und SMA Solar Technology gewannen in der Kategorie "Photovoltaik" die Intersolar-Award-Auszeichnung. In der Kategorie "Herausragende Solare Projekte" konnten RAM Pharma, Next Kraftwerke sowie die SUNfarming, Goldbeck Solar und die Universität Hohenheim in Zusammenarbeit mit Phaesun überzeugen. Erstmals würdigte die Jury in diesem Jahr auch Projekte aus dem Themenfeld "Smart Renewable Energy".

