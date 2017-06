Zum vierten Mal in Folge ehrte die Jury die innovativsten Konzepte und Lösungen aus der Energiespeicherbranche mit dem ees Award. Bei den zahlreichen Einreichungen legte sie Kriterien wie Innovationsgrad und Wirtschaftlichkeit an. Freuen konnten sich in diesem Jahr Solarwatt, LG Chem und Energy Depot Deutschland.

