Der globale Photovoltaik-Boom wird 2017 weiter anhalten, erwartet der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW). Weltweit sollen demnach in diesem Jahr neue Solarstromanlagen mit einer Spitzenleistung von rund 80 Gigawatt (GWp) neu in Betrieb gehen, nach einem Zubau von 75 GWp im Jahr 2016. Der BSW veröffentlichte am 31. Mai auf der Intersolar Europe seine aktuelle Marktprognose.

