New York - An der Nasdaq-Börse in den USA ist am Donnerstag ein weiterer Rekordwert erreicht worden. An der Wall Street hingegen kam der US-Leitindex Dow Jones Industrial kaum vom Fleck. Richtungweisende Impulse fehlten. Die Konjunkturdaten lieferten Lichtblicke, zeigten aber auch Schattenseiten.

Im frühen Geschäft rückte der Dow um 0,13 Prozent auf 21'036,55 Punkte vor und hielt damit - wie bereits den ganzen Mai hindurch - sein hohes Niveau. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...