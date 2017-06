Mannheimer Morgen über die Zukunft von Vögele bei John Deere Überschrift: Richtiger Ansatz Wenn manche US-Konzerne Firmen in Europa übernehmen, bleibt nach Zahlung des Kaufpreises selten ein Stein auf dem anderen. Diese bittere Erfahrung mussten Mannheimer Mitarbeiter des Alstom-Konzerns machen, als sie von General Electric (GE) übernommen wurden. GE baute am großen Alstom-Standort Mannheim mehr als 1000 Stellen ab. Ob der Standort überhaupt erhalten bleibt, ist mehr als fraglich. Es geht auch anders - und viel besser. 1956 übernahm der Landmaschinenkonzern John Deere das Mannheimer Traditionsunternehmen Heinrich Lanz, bekannt durch den Traktor Bulldog. Lanz war wirtschaftlich schwer in der Bredouille, aus der es John Deere mit Geduld herausholte. Das war der richtige Ansatz. Denn nach einigen Höhen und auch Tiefen in den letzten Jahrzehnten ist das Werk heute mit rund 3100 Beschäftigten und als Europazentrale von John Deere eine Perle im US-Konzern. Nun schnappt sich John Deere das nächste Mannheimer Traditionsunternehmen, die frühere Joseph Vögele AG, gegründet 1836 in der Quadratestadt. Bislang gehört Vögele der Wirtgen-Gruppe, künftig John Deere. Rund 1000 Arbeitsplätze hat Vögele nach dem Umzug im Jahr 2010 in Ludwigshafen. Im Gegensatz zu Lanz hat das deutsche Vögele-Management bewiesen, dass es etwas vom Geschäft versteht. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt, der Umsatz steigt bei guten Renditen. Und so könnte Vögele die nächste Perle von John Deere am Rhein werden. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

