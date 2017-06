Alfred Biolek würde gerne noch einmal im Leben nach New York reisen. "Ich kann Ihnen kein Museum oder Restaurant nennen, wo ich unbedingt hin muss, ich will einfach nur durch die Straßen laufen", sagte Biolek dem Magazin der "Süddeutschen Zeitung".

Biolek wohnte Anfang der 70er Jahre einige Monate in New York. "Ich weiß noch, dass ich mich nie in die Darkroom der Schwulenbars getraut habe, weil ich von Deutschland gewohnt war, meine Homosexualität zu verstecken. War wahrscheinlich gesünder so." Er schwelge gern in Erinnerungen, so Biolek.

"Ich bin schon noch in der Gegenwart, aber ich lebe von Erinnerungen. Wenn ich Spaß haben will, denke ich zurück an die Zeit, in der die großen Dinge passiert sind. Nebenbei lebe ich weiter von Moment zu Moment."