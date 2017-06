Die Allianz-Aktie marschiert seit November 2016 in einem breiten Aufwärtstrend nach oben und hat allein im laufenden Jahr schon 10,8% zugelegt. Zuletzt kam Allianz jedoch zurück, wodurch die untere Begrenzung des Trendkanals an der 170-Euro-Marke auf den Prüfstand gestellt wurde. Dabei hat sich jedoch genau das Bewegungspotenzial aufgestaut, das nun für den nächsten Rallyeschub und ein neues Jahreshoch bei Allianz sorgen könnte. Wie viel Aufwärtspotenzial jetzt noch in der Aktie steckt und welche Kursziele es zu beachten gilt, erfahren Sie im aktuellen Video.

