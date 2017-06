Das Musik-Festival "Rock am Ring" ist auch am Samstag weiter unterbrochen. Veranstalter und Polizei hätten über Nacht gemeinsam und unter Hochdruck daran gearbeitet, "alle Maßnahmen umzusetzen, die notwendig sind, um ein sicheres Festival zu ermöglichen", teilten die Veranstalter am Samstagmorgen via Facebook mit.

Zwei Männer seien festgenommen worden, beide hätten für ein Subunternehmen des Veranstalters gearbeitet. Am Freitag hatte die Polizei das Festival unterbrochen und die Veranstalter angewiesen, die Besucher zum Verlassen des Geländes aufzufordern. "Hintergrund sind konkrete Hinweise, aufgrund derer eine mögliche terroristische Gefährdung nicht auszuschließen ist. Derzeit laufen Ermittlungen mit Hochdruck", teilte die zuständige Polizei Koblenz dazu mit.

Um 11.00 Uhr soll auf einer Pressekonferenz die Entscheidung über eine Fortführung mitgeteilt werden. Für das dreitägige Festival wurden rund 90.000 Besucher erwartet.