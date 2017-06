In einem Asylbewerberheim im oberpfälzischen Arnschwang ist am Samstag ein 41-jähriger Afghane von der Polizei erschossen worden, der in der Situation einen 5-jährigen Jungen erstach. Nach Polizeiangaben war es gegen 16:50 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen den Bewohnern gekommen.

Der 41-Jährige hatte auch die 47-jährige russische Mutter des Kindes mit dem Messer bedroht, sie erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Ein weiteres, 6-jähriges Kind der Frau blieb körperlich unverletzt. Die weiteren Hintergründe des Vorfalls sind unklar. Die Behörden wollen auch wegen des Schusswaffengebrauchs durch die Polizei ermitteln.